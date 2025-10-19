Hatay'da yolcu minibüsü traktöre çarptı: 15 yaralı
Hatay'da meydana gelen kazada yolcu minibüsü, bir traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada 15 kişi yaralandı.
Kaza, Reyhanlı-Antakya yolu Beşaslan Mahallesi mevkiinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi.
Bir yolcu minibüsü, eynı istikamette seyreden traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada minibüsteki 15 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı.