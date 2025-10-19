Hatay'da yolcu minibüsü traktöre çarptı: 15 yaralı

Giriş Tarihi: 19.10.2025 20:30

Fotoğraf (İHA)

Bir yolcu minibüsü, eynı istikamette seyreden traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada minibüsteki 15 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı.