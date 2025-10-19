Evin kapısına ateş edip kaçan 2 kişi gözaltına alındı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde husumetlilerinin evinin kapısına tüfekle ateş ederek kaçan 2 şahıs yakalandı.

Giriş Tarihi: 19.10.2025 22:20

Paylaş



ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Mahallesi Ersu Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katına çıkan 2 kişi, aralarında husumet bulunan M.K.'nın dairesinin kapısına tüfekle ateş edip kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, kurşunların isabet ettiği kapıda inceleme yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu kaçan 2 şahıs yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN