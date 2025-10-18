Sinop’ta feci kaza! İki otobüs çarpıştı: 12 yaralı
Sinop’un Gerze ilçesinde işçi servisiyle yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sinop-Samsun kara yolunda ayakkabı fabrikası işçilerini taşıyan Mehmet Y. idaresindeki 57 S 4046 plakalı otobüs, Kabalı mevkisinde arızalandığı için yol kenarında duran 34 HKP 838 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada şoför Mehmet Y. ve araçlardaki 11 kişi yaralandı.