Otobüs şoförüne 'Kızıma neden bağırdın' yumruğu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde terminalde bir kişi, kızına bağırdığı gerekçesiyle otobüs şoförüne yumruk attı. O anlar, bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Giriş Tarihi: 18.10.2025 16:20

Gemlik ilçesindeki otobüs terminalinde bir kişi, kızına bağırdığını ileri süren kişi, şoförü defalarca yumruk atarak darbaetti. Saldırgan, çevredekiler tarafından otobüsten uzaklaştırılırken, o anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.