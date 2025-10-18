Yaşam

Otobüs şoförüne 'Kızıma neden bağırdın' yumruğu

Gemlik ilçesindeki otobüs terminalinde bir kişi, kızına bağırdığını ileri süren kişi, şoförü defalarca yumruk atarak darbaetti. Saldırgan, çevredekiler tarafından otobüsten uzaklaştırılırken, o anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.