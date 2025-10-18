Manisa'da FETÖ operasyonu: 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Manisa'nın 4 ilçesinde terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şüphelilerin meslekten ihraç edilen komiser ile kentte bir fabrikada çalışan iki mühendis olduğu öğrenildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Şehzadeler, Yunusemre, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan kişilerin meslekten ihraç edilen komiser ile kentte bir fabrikada çalışan iki mühendis olduğu öğrenildi.

