Bursa'da toprak kayması: İki kardeş can verdi

Bursa’nın Mudanya ilçesi meydana gelen trajik olayda, evlerinin kanalizasyon giderini açmak isteyen iki kardeş toprak altında kalarak yaşamını yitirdi.

18.10.2025

İlçenin Ülkü Mahallesi'nde, evlerinin kanalizasyon giderini açmak isteyen 52 yaşındaki Vefa Uysal ile 35 yaşındaki kardeşi İbrahim Uysal kazı çalışması yaptı.

Kazı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu iki kardeş göçük altında kaldı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla iki kardeşin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kardeşlerin cenazeleri otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Yaşanan üzücü olayı A Haber ekranlarına bağlanarak aktaran muhabirimiz Yusuf Gül, şunları kaydetti:

"Saat 18 sıralarında evlerinin kanalizasyon giderini açmak için iki kardeş boru hattının bulunduğu kısmı kazmaya başladı. Ancak özellikle toprak altında kalmak suretiyle iki kardeş can verdi. Can verenlerden biri Vefa Uysal'dı (52 yaşındaydı). Diğer kardeşi ise İbrahim Uysal'dı (o da 35 yaşındaydı). Maalesef iki kardeş, çıkarttıkları toprak altında kalarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri, diğer yandan da jandarma ekipleri sevk edildi ve konuyla alakalı incelemenin de başlatıldığını söyleyebiliriz.

O görüntüler de ekranlarınıza geliyor. Bu noktada aslında kanalizasyon gideri açmak için kazdıkları boru hattında biriken toprağın altında kaldı iki kardeş ve maalesef özellikle toprak altında kalmalarıyla birlikte iki kardeş de can verdi. Onların tabii çıkarılma çalışmaları da devam ediyor. Biri çıkarıldı, ancak diğer kardeşin hala toprak altında olduğunu söyleyebiliriz. AFAD ekiplerinin hummalı çalışmalarını görüyorsunuz. Bir yandan iş makineleri de şu anda o diğer kardeşi çıkarabilmek için seferber olmuş durumda.

Saat 18 sıralarını gösterdiğinde ihbar geldi. Bunun bilgisini paylaşalım. Bulunan bölge de tabii Yüceköy Mahallesi, Mudanya ilçesi Bademli aslında kısmında kalıyor. Bademli bölgesinde kalıyor Yüceköy Mahallesi ve evlerinin kanalizasyon giderini açmak için iki kardeş bir kazı çalışması başlattı. Kazdılar ve boru hattında çalışmakta olan Vefa Uysal çıkarttıkları toprak altında kaldı. O toprağın özellikle yığılma etkisiyle İbrahim Uysal da toprak altında kaldı ve iki kardeşin hayatını kaybettiği de son dakika bilgisi olarak paylaşılmış oldu. Şu anda çalışmalar da bölgede devam ediyor ve iki kardeşin cansız bedeni çıkarıldıktan sonra adli tıp kurumuna gönderilecek."

