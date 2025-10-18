Yaşam

İzmir'deki eğlence mekanında facia! Tavan çöktü: Çok sayıda yaralı var

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan bir eğlence mekanının tavanının çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Kazımdirik Mahallesi Ankara Caddesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Eğlence mekanının tavanı bilinmeyen bir nedenle çöktü.

6 KİŞİ YARALANDI
Olay sırasında eğlence mekanında bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

