İki gün önce işbaşı yapmıştı! Şantiyede rahatsızlanan işçi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 18.10.2025 03:24

Fotoğraf (İHA)

İddiaya göre, Taştepe Caddesi üzerinde bulunan bir şantiyede iki gün önce çalışmaya başlayan Derviş Sontay (38), akşam saatlerinde kaldığı konteynerde aniden rahatsızlandı.

Fotoğraf (İHA)

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Derviş Sontay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Derviş Sontay'ın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Fotoğraf (İHA)

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.