İki gün önce işbaşı yapmıştı! Şantiyede rahatsızlanan işçi hayatını kaybetti

Malatya'da iki gün önce işe başladığı şantiyede rahatsızlanan bir işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Taştepe Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Taştepe Caddesi üzerinde bulunan bir şantiyede iki gün önce çalışmaya başlayan Derviş Sontay (38), akşam saatlerinde kaldığı konteynerde aniden rahatsızlandı.

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Derviş Sontay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Derviş Sontay'ın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

