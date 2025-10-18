Gaziantep'te silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kardeşler, Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 18.10.2025 19:15

Nizip Sanayi Sitesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada, İbrahim Z. ve Hüseyin Z. isimli iki kardeş silahla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kardeşler, Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

