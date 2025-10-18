Afyonkarahisar'da katliam gibi kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Afyonkarahisar'da katliam gibi bir kaza meydana geldi. Feci kazada, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 2 kişi ise yaralandı. Jandarma ekipleri, hastanede tedavisi tamamlanan sürücü H.A.G'yi gözaltına aldı.
Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda seyreden H.A.G. (32) idaresindeki 01 ATL 812 plakalı otomobil, Akören beldesinde Y.Y.Ç'nin (14) kullandığı 03 AIZ 317 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile motosikletteki Y.İ.A. (14) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Y.İ.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Motosiklet sürücüsü çocuğun da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, hastanede tedavisi tamamlanan sürücü H.A.G'yi gözaltına aldı.