Yozgat'ta otomobil direğe çarptı: Sürücü hayatını kaybetti
Yozgat’ta aydınlatma direğine çarpan otomobil, çarpmanın şiddetiyle ikiye ayrıldı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
A.G. (36) yönetimindeki 07 EGB 21 plakalı otomobil, Yozgat-Kırıkkale yolu Sarıhacılı mevkisinde aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç ikiye bölündü.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü A.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.