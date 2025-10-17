Polatlı'da katliam gibi kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Ankara'nın Polatlı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile bir otomobilin çarpıştığı kazada 5'i ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Polatlı-Haymana yolu Şıhali Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile seyir halindeki bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yattı, kazada 12 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından 5'i Polatlı Devlet Hastanesi'ne, 3'ü Haymana Devlet Hastanesi ve 4'ü Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

