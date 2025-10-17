Yaşam

Isparta'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Isparta'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
ABONE OL
Isparta'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Hamit E. idaresindeki 32 ACL 705 plakalı kamyonet, Davraz Mahallesi'nde, Batuhan Uysal'ın (18) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Batuhan Uysal kurtarılamadı.

Motosiklette yolcu olarak bulunan İsmail K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN