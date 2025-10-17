Isparta'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Giriş Tarihi: 17.10.2025 03:15

Hamit E. idaresindeki 32 ACL 705 plakalı kamyonet, Davraz Mahallesi'nde, Batuhan Uysal'ın (18) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.