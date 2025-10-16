Okul müdürüne kanlı pusu! Kantincinin oğlundan kurşun yağmuru! O anlar kamerada
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 19 Mayıs İlkokulu Müdürü olan F.Ö. 3 çocuğunu okula götürmek için evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın, kantin işletmecisiyle yaşanan sözleşme tartışması nedeniyle husumetli olduğu kantincinin oğlu 17 yaşındaki K.K. olduğu belirlendi. Otomobiline bineceği sırada K.K.’nın 4 el ateş etmesi sonucu F.Ö.’nün sol bacağına 3, koluna 1 kurşun isabet etti. Hastaneye kaldırılan müdürün hayati tehlikesi olmadığı, dizine saplanan kurşunun çıkarılması için ameliyata alınacağı öğrenildi. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
OKUL MÜDÜRÜNÜ VURDULAR
İçeride kalan bir kurşunun çıkartılması için ameliyata alınacak müdürü vuran kantincinin 17 yaşındaki oğlu aranıyor.
ÇOCUKLARINI OKULA GÖTÜRECEKTİ
Merkezefendi ilçesine bağlı Karahasanlı Mahallesi 2001 Sokak'ta meydana gelen olayda, Merkezefendi 19 Mayıs İlkokulu Müdürü F.Ö., sabah okula götürmek üzere 3 çocuğuyla birlikte evinden çıktı.
4 EL ATEŞ ETTİ
Çocuklarının ardından kendisi de otomobiline bineceği sırada, Müdür F.Ö.'ye yaklaşan saldırgan, elbisesinin altında gizlediği silahla 4 el ateş ederek, hızla olay yerinden kaçtı. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen F.Ö. sol bacağına 3 ve sol koluna ise 1 kurşun isabet ettiği belirlendi. Hayati tehlikesi bulunmayan müdürün, sol dizine saplanıp içeride kalan tek kurşunun çıkartılması için öğleden sonra ameliyata alınacağı öğrenildi.
KANTİN SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE TARTIŞTILAR
Saldırıyı gerçekleştiren kantincinin 17 yaşındaki oğlu K.K.'nın bir arkadaşı tarafından cep telefonuyla kayda alınan dehşet anlarının ardından, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırganın babasının bir süre önce okul müdürüyle kantin sözleşmesi yüzünden tartışma yaşadığı, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu davada kantincinin ceza aldığı bildirildi.