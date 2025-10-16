Denizli Merkezefendi’de dehşet anları kamerada! Okul müdürünü çocuklarının gözü önünde böyle vurdu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde üç çocuğunu okula götürmek için arabasına bineceği sırada silahlı saldırıya uğrayan okul müdürü, bacaklarından yaralandı. Çocukların gözü önünde müdürü vuran saldırgan, o anları kayda aldırdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN