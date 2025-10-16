16 Ekim 2025, Perşembe

Denizli Merkezefendi'de dehşet anları kamerada! Okul müdürünü çocuklarının gözü önünde böyle vurdu
Denizli Merkezefendi’de dehşet anları kamerada! Okul müdürünü çocuklarının gözü önünde böyle vurdu

Denizli Merkezefendi'de dehşet anları kamerada! Okul müdürünü çocuklarının gözü önünde böyle vurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 16.10.2025 10:43
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde üç çocuğunu okula götürmek için arabasına bineceği sırada silahlı saldırıya uğrayan okul müdürü, bacaklarından yaralandı. Çocukların gözü önünde müdürü vuran saldırgan, o anları kayda aldırdı.
