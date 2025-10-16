Muğla'da kaza kurşunu can aldı

Muğla'ds sürek avına çıkan grupta bulunan arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmalarla ağır yaralanan şahıs hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Kaba'nın cenazesi yapılan otopsi sonrasında Dalaman Kapıkargın Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Giriş Tarihi: 16.10.2025 16:35

Olay, 12 Ekim Pazar günü İnce Bel mevkiindeki dağlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürek avında arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmalarla ağır yaralanan Ahmet Kaba (63) Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Muğla Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kaba entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Kaba, hayatını kaybetti. Kaba'nın cenazesi yapılan otopsi sonrasında Dalaman Kapıkargın Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

