Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivist Kantoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a teşekkür: Türk Devleti'nin varlığını en kritik anlarda hissettirdiniz

Başkan Erdoğan "7 Ekim'deki tahliye sürecinde 16 vatandaşımızın ilk etapta Ürdün'e geçişini, ardından 15'inin ülkemize gelişini sağladık. THY'nin 10 Ekim'de düzenlediği 18'i vatandaşımız olan 21 ülkeden 94 aktivisti Türkiye'ye intikal ettirdik. Tüm aktivistlere bir kez daha teşekkür ediyor, geçmiş olsun diyorum" dedi.

Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü

"TÜRK DEVLETİNİN VARLIĞINI BİZLERE EN KRİTİK ANLARDA HİSSETTİRDİNİZ"

Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan ve katil İsrail tarafından esir alındıktan sonra Muğla'ya dönen Ayçin Kantoğlu, Başkan Erdoğan'ın teşekkür ederek "Global Sumud Filotillanın Türk, kadın aktivistlerinden biri olarak süreç boyunca Türk Devletinin varlığını bizlere en kritik anlarda hissettirdiniz; tahliye süresince ve sonrasında karşılamada gösterilen kucaklayıcı, nazik ev sahipliğiniz ile misafir edilen yabancı aktivistlerin gönlüne bir dostluk tohumu ektiniz.

"DEVLETİMLE GURUR DUYDUM"

Kantoğlu açıklamalarının devamında ise; "Tüm bunlara şahitlik ettim, Devletimle gurur duydum. Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanı, Allah bu devlete ve bu millete zeval vermesin. Mevla kötülere, zalimlere, düşmanlık edenlere, göz dikenlere fırsat vermesin" ifadelerini kullandı.