Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivist Kantoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a teşekkür: Türk Devleti'nin varlığını en kritik anlarda hissettirdiniz
Gazze'deki ablukayı kırmak ve insanı yardım ulaştırmak için 31 Ağustos'ta İspanya'ya yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistler, terör devleti İsrail tarafından uluslararası sularda yasadışı şekilde esir alınmıştı. İsrail hapishanelerinde esir tutulan aktivistler Türkiye'nin büyük çabaları sonucunda 04 Ekim'de özel uçakla İstanbul'a getirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda Sumud Filosu'na yardımları nedeniyle teşekkür ederken, esir tutulan aktivistlerden Ayçin Kantoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalar yaparken Küresel Sumud Filosu'nun tahliyesine değinirken filoda bulunan tüm aktivistlere teşekkür etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SUMUD FİLOSU'NA TEŞEKKÜR
Başkan Erdoğan "7 Ekim'deki tahliye sürecinde 16 vatandaşımızın ilk etapta Ürdün'e geçişini, ardından 15'inin ülkemize gelişini sağladık. THY'nin 10 Ekim'de düzenlediği 18'i vatandaşımız olan 21 ülkeden 94 aktivisti Türkiye'ye intikal ettirdik. Tüm aktivistlere bir kez daha teşekkür ediyor, geçmiş olsun diyorum" dedi.
Türkiye'nin 4 Ekim'de İsrail'den özel uçakla getirdiği kafile arasında yer alan Türk aktivist Ayçin Kantoğlu, Başkan Erdoğan'ın ifadelerinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak teşekkür etti.
"TÜRK DEVLETİNİN VARLIĞINI BİZLERE EN KRİTİK ANLARDA HİSSETTİRDİNİZ"
Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan ve katil İsrail tarafından esir alındıktan sonra Muğla'ya dönen Ayçin Kantoğlu, Başkan Erdoğan'ın teşekkür ederek "Global Sumud Filotillanın Türk, kadın aktivistlerinden biri olarak süreç boyunca Türk Devletinin varlığını bizlere en kritik anlarda hissettirdiniz; tahliye süresince ve sonrasında karşılamada gösterilen kucaklayıcı, nazik ev sahipliğiniz ile misafir edilen yabancı aktivistlerin gönlüne bir dostluk tohumu ektiniz.
"DEVLETİMLE GURUR DUYDUM"
Kantoğlu açıklamalarının devamında ise; "Tüm bunlara şahitlik ettim, Devletimle gurur duydum. Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanı, Allah bu devlete ve bu millete zeval vermesin. Mevla kötülere, zalimlere, düşmanlık edenlere, göz dikenlere fırsat vermesin" ifadelerini kullandı.