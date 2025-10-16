Hafif ticari araçla çarpışan tur midibüsü devrildi: 14 yaralı

Giriş Tarihi: 16.10.2025 22:06

Kaza, Malatya - Adıyaman karayolu Karapınar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan 28 AZ 683 plakalı hafif ticari araç, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden 02 AFS 117 plakalı tur midibüsüne çarptı.

Fotoğraf (İHA)

Çarpışmanın etkisiyle midibüs devrilerek yan yattı. Kazada 13'ü öğrenci 14 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.