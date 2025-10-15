Uçurumdan yuvarlanan servisin sürücüsü yaralandı
Hatay'da uçurumdan yuvarlanan servisin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Antakya ilçesi Mansurlu Mahallesi'nde yaşandı. A.S. idaresindeki 31 S 0049 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçurumdan yuvarlandı. Kazada araç. İçerisinde sıkışan sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Servisin içerisinde öğrenci bulunmamasıysa olası faciayı önledi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.