Trafikte yüzde 10 toleransı kaldırılacak mı? Bakanlıktan açıklama geldi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sosyal medyada çıkan “Radar cezalarında sürücülere tanınan % 10’luk tolerans payı kaldırıldı' iddialarına ilişkin açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 15.10.2025 16:34

İçişleri Bakanlığı, "Radar cezalarında sürücülere tanınan %10'luk tolerans payının kaldırıldığı, hız sınırını 1 km/s dahi geçen sürücülere para cezası kesileceği" iddialarını yalanladı.

Radarlara ilişkin bakanlıktan açıklama geldi (AA)

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Karayolları Trafik Kanun değişiklik taslağına istinaden bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Radar cezalarında sürücülere tanınan % 10'luk tolerans payının kaldırıldığı, hız sınırını 1 km/s dahi geçen sürücülere para cezası kesileceği" şeklindeki haber ve iddialar GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR Kanun taslağında hız cezalarının oransal bazlı yüzdelik artışı yerine, kademeli rakamsal artış ve yerleşim yeri içi/ dışı ayrımı yapılmıştır. Bu kapsamda; Yerleşim yerlerinde 50 km/s olan hız sınırında % 10 tolerans uygulanarak ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden verilmektedir. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yerlerinde ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden başlamaktadır. Halen mevcut mevzuatta yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayollarında 90 km/s hız sınırına %10 tolerans uygulanmaktadır. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayolundaki ilk kademe hız cezası için 10 km/s tolerans öngörülmüştür. Sonuç olarak hız ile ilgili yerleşim yeri içerisinde 5km/s; yerleşim yeri dışındaki 10 km/s İLK AŞIM tolerans uygulaması DEVAM ETMEKTEDİR Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

