İstanbul ve Bursa'da kaçak sigara operasyonu! 13 şüpheliye gözaltı

İstanbul ve Bursa'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, 33 milyon 320 bin boş makaron, 20 milyon 856 bin 700 dolu makaron, 32 ton 615 kilogram kıyılmış sigara tütünü, 8 milyon 39 bin sigara filtresi, 218 bin boş makaron kutusu, 175 bin bandrol ve 1740 litre tutkal ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 15.10.2025 18:41

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçunun engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Yaklaşık 6 ay teknik ve fiziki takip gerçekleştiren ekipler, sanayi elektriği bulunan büyük ölçekli yerler kiralayan şüphelilerin, buralarda ağır sanayi tipi sigara dolum, sigara paketleme, vakumlama ve tütün ayrıştırma makineleri kullanarak kaçak sigara imalatı yaptığını tespit etti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Esenyurt, Arnavutköy, Bahçelievler, Pendik, Kartal, Başakşehir ve Büyükçekmece ilçeleri ile Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, 33 milyon 320 bin boş makaron, 20 milyon 856 bin 700 dolu makaron, 32 ton 615 kilogram kıyılmış sigara tütünü, 8 milyon 39 bin sigara filtresi, 218 bin boş makaron kutusu, 175 bin bandrol ve 1740 litre tutkal ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

