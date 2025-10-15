Orman yolu sonbaharda renk cümbüşüne döndü!

Giriş Tarihi: 15.10.2025 11:36

Bursa 'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya 'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan kıvrımlı orman yolu, sonbaharın gelmesiyle birlikte görsel bir şölen haline geldi. Yeşilin bin bir tonundan sarıya, turuncudan kırmızıya dönen yapraklar, yolu adeta renk cümbüşüne çevirdi.

Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, bu eşsiz manzarayı görüntülemek için bölgeye akın ediyor. Hafta sonları özellikle yoğunluk yaşanan güzergahta, sürücüler manzarayı seyretmek ve fotoğraf çekmek için sık sık duruyor.

Yaklaşık 17 kilometrelik bu kıvrımlı orman yolu, sonbaharın tüm tonlarını barındıran doğal güzelliğiyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Bölge dron ile havadan görüntülendiğinde, yol boyunca uzanan ağaçların yarattığı renk cümbüşü gözler önüne seriliyor.