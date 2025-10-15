İETT otobüsü durağa girdi! Ölü ve yaralılar var! Kazanın detayları ortaya çıktı
Çekmeköy'de İETT otobüsü durağa girerken kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Kazanın otobüs sürücüsünün motosikletliyle yaşadığı tartışma sonrası yaşandığı öğrenildi. Kazanın detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde trafikte bir motosiklet sürücüsüyle tartışan ve sinir krizi geçiren İETT otobüsü şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağa daldı. Otobüsün bir vince ve araca da çarptığı kazada 1 kadın hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
1 ÖLÜ 4 YARALI
Kaza, Çekmeköy ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çekmeköy'de seyir halinde bulunan 34 HO 3430 plakalı İETT otobüsü şoförü ile 02 AFN 584 plakalı motosiklet sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyüdüğü olayda sinir krizi geçiren otobüs şoförü, aracı motosikletin üzerine sürdü. Bu esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, Çamlık otobüs durağına, vince ve bir araca çarparak güçlükle durabildi. Kazada otobüsün altında kalarak ağır yaralanan bir kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 4 vatandaş ise, olay yerinde bulunan bir tıp merkezinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya neden olan otobüs şoförü ve motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.
"KAVGA ÇIKTI"
Kazaya tanık olan Arif Tunceli, "Motosikletliyle şoför yolda tartışmışlar. Sonra şoför durup kapıyı açınca motosikletli de buna yumruk atmış. Ondan sonra şoför galiba fenalaşıyor, direksiyon hakimiyetini kaybetmiş. Önce yandaki inşaattan platformu altına alarak sürüklemiş, siyah aracı da önüne almış, bir araba boyu sürüklendikten sonra ancak durabilmiş. Oradaki kadın en son ağır yaralıydı" dedi.
Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
"MOTOSİKLETLİYLE TARTIŞIRKEN KONTROLÜ KAYBETTİ"
A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, olayın yaşandığı Çekmeköy Çamlık Mahallesi'nden son durumu aktardı. Mercan, dehşet anlarının görgü tanıklarının iddialarını canlı yayında paylaştı. İddiaya göre, facianın nedeni şoförün trafikteki bir tartışmaydı:
"İlk iddialar şu şekilde: İETT otobüs şoförü seyir halindeyken bir motosikletliyle tartışıyor. Bu tartışma esnasında da gözünü yoldan ayırmasıyla birlikte bir anda kaldırıma çıkıyor. Kaldırımda birçok yayaya çarpıyor. Yayanın yanı sıra birçok araca çarpıyor ve kontrolünü tamamen kaybettikten sonra da bir İETT durağına çarparak durabiliyor."
YARALILAR VAR, BÖLGE TRAFİĞE KAPATILDI
Mustafa Kadir Mercan, kazanın ardından şoförün araç içinde baygınlık geçirdiğini ve olayda çok sayıda yaralı olduğunu belirtti. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini söyledi:
"Hemen olayın ardından da İETT şoförü araç içerisinde baygınlık geçiriyor. Şu anda ilk belirlemelere göre olayda çok fazla yaralının olduğunu söyleyelim. Bölgeye hem trafik ekiplerinin, hem polis ekiplerinin, hem de ambulans ekiplerinin intikal ettiğini belirtelim. Bizler de olay yerine doğru hareket ediyoruz."