15 Ekim 2025, Çarşamba

İETT otobüsü durağa girdi! Yaralılar var

İETT otobüsü durağa girdi! Yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.10.2025 15:22
Güncelleme:15.10.2025 15:22
Çekmeköy'de İETT otobüsü durağa girerken kazada yaralılar var. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Detayları A Haber muhabiri Kadir Mercan aktardı.
İETT otobüsü durağa girdi! Yaralılar var
