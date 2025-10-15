Çekmeköy’deki faciada yeni görüntüler! Kaza anı kamerada

15 Ekim 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.10.2025 18:08
Çekmeköy'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı otobüs faciasında yeni görüntüler ortaya çıktı. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, motosiklet sürücüsüyle tartışan otobüs şoförünün sinirlenerek kontrolünü kaybettiği, durağa daldığı ve direksiyon başında fenalaştığı görülüyor. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural da son detayları aktardı...
