15 Ekim 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Çekmeköy'deki faciada yeni görüntüler! Kaza anı kamerada
Çekmeköy'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı otobüs faciasında yeni görüntüler ortaya çıktı. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, motosiklet sürücüsüyle tartışan otobüs şoförünün sinirlenerek kontrolünü kaybettiği, durağa daldığı ve direksiyon başında fenalaştığı görülüyor. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural da son detayları aktardı...