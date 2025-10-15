İETT otobüsü durağa girdi! Ölü ve yaralılar var | Kazada yeni görüntüler ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 15.10.2025 15:14

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde trafikte bir motosiklet sürücüsüyle tartışan ve sinir krizi geçiren İETT otobüsü şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağa daldı. Otobüsün bir vince ve araca da çarptığı kazada 1 kadın hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

1 ÖLÜ 4 YARALI

Kaza, Çekmeköy ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çekmeköy'de seyir halinde bulunan 34 HO 3430 plakalı İETT otobüsü şoförü ile 02 AFN 584 plakalı motosiklet sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyüdüğü olayda sinir krizi geçiren otobüs şoförü, aracı motosikletin üzerine sürdü. Bu esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, Çamlık otobüs durağına, vince ve bir araca çarparak güçlükle durabildi. Kazada otobüsün altında kalarak ağır yaralanan bir kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 4 vatandaş ise, olay yerinde bulunan bir tıp merkezinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya neden olan otobüs şoförü ve motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kaza anına ait araç içi güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otobüs şoförünün seyir halindeyken motosiklet sürücüsüyle tartıştığı, motosiklet sürücüsünün şoföre vurmaya çalıştığı, duruma sinirlenen şoförün aracı motosiklet sürücüsünün üzerine sürdüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek durağa daldığı ve direksiyon başında fenalaştığı görülüyor.

"KAVGA ÇIKTI"

Kazaya tanık olan Arif Tunceli, "Motosikletliyle şoför yolda tartışmışlar. Sonra şoför durup kapıyı açınca motosikletli de buna yumruk atmış. Ondan sonra şoför galiba fenalaşıyor, direksiyon hakimiyetini kaybetmiş. Önce yandaki inşaattan platformu altına alarak sürüklemiş, siyah aracı da önüne almış, bir araba boyu sürüklendikten sonra ancak durabilmiş. Oradaki kadın en son ağır yaralıydı" dedi.