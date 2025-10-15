Fatih'te ilginç olay! Motosikletli sürücüye süpürge ile saldırdı

Fatih'te akşam saatleri bir kişi, yolda ilerleyen motosiklet sürücüsüne süpürge ile saldırdı. Olayda sürücü yere düşerek savrulurken kendisine saldıran şahsı tekme ve yumrukla dövdü. Tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi'nde Ahmet S, daha önce sokaktan hızlı geçtiği gerekçesiyle tartışma yaşadığı Çağdaş İ'ye motosikletiyle seyir halindeyken süpürgeyle vurdu. Savrulan ve yere düşen sürücü Çağdaş İ, motosikletiyle geri dönerek Ahmet S'yi yumrukladı.

Tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifade veren Ahmet S, Çağdaş İ'nin motosikleti üzerine doğru sürdüğünü ve kendisini korumaya çalıştığı için bu eylemde bulunduğunu öne sürdü.

İfade işlemlerinin ardından Ahmet S. ile Çağdaş İ, "kasten yaralama" suçundan "konutu terk etmemek" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, iki müşteki-şüpheli hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında, Çağdaş İ'nin herhangi bir suç kaydının bulunmadığı, Ahmet S'nin ise 2008'de yargılandığı davada "kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası aldığı öğrenildi. Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, seyir halindeki motosikletliye bir kişinin elindeki süpürgeyle vurduğu, daha sonra motosiklet sürücüsünün bu kişiyi yumrukla darbettiği görülüyor.

