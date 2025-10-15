Tekirdağ'da tur aracı dehşet saçtı! Evine girmeye çalışan adam feci şekilde can verdi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir tur aracı, yol kenarındaki eve girmekte olan adama çarptı. Kazada 42 yaşındaki Olcay Canbay ağır yaralanırken kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 15.10.2025 03:38

Edinilen bilgilere göre, Malkara'dan Keşan istikametinde seyir halinde olan H.G. (65) idaresindeki 34 FIC 124 plakalı özel bir şirkete ait tur aracı, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında evine gitmekte olan 42 yaşındaki Olcay Canbay'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Olcay Canbay ağır yaralanırken, araç bariyerlere çarparak durabildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Canbay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

