Kütahya'da zincirleme kaza: 4 otomobil birbirine girdi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bilinmeyen neden le 4 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Olayda araçlarda maddi hasar oluşurken sürücü ve yolcuların burnu bile kanamadı.

Giriş Tarihi: 14.10.2025 04:46

Kaza, Yenimahalle Çevre Yolu'nda üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, kazaya karışan sürücü ve yolcularda herhangi bir yaralanma olmadığı tespit edildi. Ancak araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle çevre yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

