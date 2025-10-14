Hatay'da hafriyat kamyonu kasasından moloz yerine göçmen çıktı

Hatay'da brandayla kapattıkları hafriyat kamyonu kasasında 28 kaçak göçmeni taşıyan insan taciri, yakayı ele verdi. İnsan taciri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Giriş Tarihi: 14.10.2025 10:24

Hatay'da trafikte sayıları oldukça fazla olan hafriyat kamyonlarını fırsat bilen insan tacirleri, akla gelmeyecek yöntemle göçmen kaçırmaya taşıdılar. Hafriyat kamyonunun kasasını brandayla kapatan ve içerisinde Türkiye'de oturma izni olmayan 28 kaçak göçmeni kaçıran insan taciri yakayı 12 Ekim tarihinde Erzin ilçesinde ele verdi. Polis ekipleri tarafından yakalanan yabancı uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Göçmen şahıslarında il göç idaresine teslim edildiği öğrenildi.