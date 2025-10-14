Ataşehir'de motosikletli 2 saldırgandan oto galeriye kurşun yağmuru

Giriş Tarihi: 14.10.2025 10:28

Ataşehir'de motosikletli iki kişi, bir galeriyi kurşunladı. Saldırıda 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 12.30 sıralarında İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede bulunan bir galerinin önüne motosikletli iki kişi geldi. Şüpheliler, galeriye ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerinde bulunan 2 kişi kırılan camların vücutlarına gelmesi sonucu yaralandı.