Edirne'de 68 kilo 650 gram kokain ele geçirildi

Edirne'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir tırda 68 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Firari şüpheli H.B'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 14.10.2025 13:37

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerinin ortak çalışması kapsamında yurt dışından ülkeye giren bir tır takibe alındı.

Dinlenme tesisinde duran tıra düzenlenen operasyonda, yakıt deposu ve tırın farklı yerlerine gizlenmiş 68 kilo 650 gram kokain ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheliler Y.Ö, S.Ç. ve Ö.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Firari şüpheli H.B'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.