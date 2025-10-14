Batman'da 44 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Batman'da durdurulan araçta 44 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Giriş Tarihi: 14.10.2025 13:56

Paylaş



ABONE OL

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında uygulama noktasında bir otomobil durduruldu. Ekiplerce araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 44 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.