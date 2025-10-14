Bulgaristanlı kadın ameliyat sonrası hayatını kaybetti! Cenazesi 25 bin euroluk evrağa imza sonrası teslim edildi

Bulgaristan'da yaşayan Ivanka Yordanova isimli kadın, sosyal medyadan bulduğu doktora İstanbul'daki bir özel hastanede ameliyat oldu. 47 bin euro ameliyat bedeli karşılığında anlaşma sağlayan kadın, 13 saat süren ameliyat sonrası hayatını kaybetti. Yordanova'nın cenazesi kalan 25 bin euroluk borcun ödeneceğine dair imzalatılan evrak sonrası ailesine teslim edildi.

Giriş Tarihi: 14.10.2025 15:20

Bulgaristan'da yaşayan karaciğer kanseri hastası Ivanka Yordanova (47), sosyal medyadan bulduğu Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. S.Y. (55) tarafından, İstanbul'daki özel bir hastanede 47 bin avro karşılığında ameliyat edildi. Aile, ameliyat öncesi 22 bin avro ödeme yaparken, 2 çocuk annesi kadın, 13 saat süren ameliyatın ardından hayatını kaybetti. Yordanova'nın cenazesi, kalan 25 bin avronun ödeneceğine dair imzalatılan evrağın ardından teslim edildi. Ailenin avukatı Şermin Tankut, doktor hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Otopsi yapılması için savcılığa başvuruda bulunuldu. Her şey olmuş olabilir. Belki de bir organ nakli yapıldı. Belki hatalı bir durum oldu." dedi. Bulgaristan'da yaşayan ve 1 yıl karaciğer kanseri tedavisi gören Ivanka Yordanova, iddiaya göre sosyal medyada reklamını gördüğü Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. S.Y.'yi telefonla arayıp randevu talep etti. Eşi Kaloyan Mihaylov (46) ile birlikte, daha önce yapılan tetkiklerini de alarak muayeneye giden Yordanova'ya, Prof. Dr. S.Y. tarafından önce ilaçlı tedavi uygulanacağı, 3 ay sonra da ameliyat olacağı söylendi. Tedaviyi kabul eden Yordanova'dan ilaçlı tedavi için 20 bin avro, ameliyat için de 35 bin avro talep edildi. Nisan ayında, 20 bin avro karşılığında ilaçlı tedaviye başlanırken, doktor tarafından fiyatlara zam geleceği ve bu nedenle ameliyatın hemen yapılması gerektiği bildirilerek, ameliyat ücreti 12 bin avro daha artırılarak 47 bin avro talep edildi. Yordanova'nın söz konusu meblağı tek seferde ödeyemeyeceğini belirtmesi üzerine ödeme taksitlendirildi.

Ivanka Yordanova'nın yakınları yaşananlar nedeniyle duruma tepki gösterdi. (DHA) 25 BİN AVRONUN ÖDENMESİ ŞARTIYLA CENAZEYİ TESLİM ETTİLER

Ivanka Yordanova 20 bin avro karşılığında uygulanan ilaçlı tedavi sonrası, 29 Temmuz'da İstanbul'daki özel bir hastanede 47 bin avro karşılığında ameliyat edildi. Aile, ameliyat öncesi 22 bin avro ödeme yaparken, 2 çocuk annesi kadın, 13 saat süren ameliyatın ardından alındığı yoğun bakımda aynı gün hayatını kaybetti. İddiaya göre ailenin talebine rağmen otopsi yapılmadı. Cenaze de kalan 25 bin avronun ödeneceğine dair imzalatılan evrağın ardından teslim edildi. Yordanova, Bulgaristan'da toprağa verildi. AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Aile defin işlemlerinin ardından suç duyurusunda bulundu. Prof. Dr. S.Y.'nin, Ivanka Yordanova ile birlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak, reklam yaptığını söyleyen ve aileye cenazeyi teslim etmek için, Yordanova'nın oğluna, kalan meblağın ödeneceğine dair zorla evrak imzalatıldığını belirten Avukat Şermin Tankut, yanlış ilaç tedavisi uygulanmış olabileceğini iddia etti.