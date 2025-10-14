Ataşehir'de cipe çarpan otomobil restorandan çıkan müşterilerin arasına daldı

Ataşehir'de, iddiaya göre ara sokakta hızla ilerleyen otomobil yola çıkan cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, restorandan çıkan müşterilerin arasına daldı. Kaldırımda bekleyenlerin ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 14.10.2025 10:21

Kaza, 11 Ekim Cumartesi günü Fetih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta hızla ilerleyen otomobil yola çıkan cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önce park halindeki hafif ticari araca çarptı, ardından da restorandan çıkan ve kaldırımda bekleyen müşterilerin arasına daldı. Aralarında 1 çocuğun da bulunduğu müşteriler otomobili son anda fark etti. Babasının elindne tutan çocuk yere düşerken, kaldırımda bekleyenler ölümden saniyelerle kurtuldu. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.