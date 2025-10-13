Muğla açıklarında hareketli anlar! Sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı. Ekipler, 2 kişiyi kurtardı, tekneyi KIYEM-6 botuna yedekleyerek Bodrum Belediye Marina'ya yanaştırdı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 2 kişinin bulunduğu 17 metre boyundaki teknenin Akçalı Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
