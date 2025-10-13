Meksika'da şiddetli yağışlar can aldı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi

Meksika'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 64'e yükseldiği bildirildi. Eyaletlerde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Sivil Koruma Ulusal Koordinatörlüğü (CNPC) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Veracruz, Puebla, Hidalgo, Queretaro ve San Luis Potosi eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle can kaybının arttığı kaydedildi.

Yetkililer sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 64'e, kaybolanların sayısının 65'e çıktığını duyurdu.

Eyaletlerde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.