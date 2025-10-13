Manisa'da eşiyle tartışan kişi evini ateşe verdi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde eşiyle tartışan kişi, evini ateşe verdi. Muzaffer P'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Sakarya Mahallesi Uzun Yol Caddesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden Muzaffer P. ile eşi Kader P. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Kader P, kocasından şikayetçi olmak için polis merkezine gitti.

Bunu öğrenen Muzaffer P, dairedeki bir odaya kendini kilitleyip evi ateşe verdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangının çıktığı odanın kapısını kırarak Muzaffer P'yi dışarı çıkardı.

Dumandan etkilenen Muzaffer P. ile 2 komşusu ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Muzaffer P'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.