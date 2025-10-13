Elazığ'da feci kaza: Motosikletli park halindeki kamyona çarptı

Elazığ'da seyir halinde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, park halindeki kamyona çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Yurtbaşı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 AGV 071 plakalı motosiklet, yol kenarında park halindeki 33 RD 165 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Emirhan Uyar'ın (20) hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Zülfü Bilik (22) ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bilik de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

