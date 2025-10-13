Karabük’te uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

Karabük'te jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 13.10.2025 23:37

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 2 gram metamfetamin, farklı ebatlarda uyuşturucu madde emdirilmiş peçeteler ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

