İzmir'de feci ölüm! Tarım makinesine sıkışan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
İzmir'in Kiraz ilçesinde tarım makinesine sıkışan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Sürücü N.K. ekiplerce gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Olgunlar Mahallesi'nde amcası N.K'nin kullandığı 35 BD 039 plakalı traktöre takılı rotovatöre sıkışan çuvalı çıkarmak isteyen Adem K, önce kolunu sonra da bedenini makineye kaptırdı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı rotovatörden çıkartılan Adem K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sürücü N.K. ekiplerce gözaltına alındı.