10 ilde Bayğaralar operasyonu! 106 kişi gözaltına alındı

Adana merkezli 10 ilde, elebaşı yurt dışında firarda bulunan Ramazan Bayğara’nın yönettiği organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak 403 adrese yapılan baskınlarda 106 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda el yapımı patlayıcı ve silah ele geçirildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, "Bayğaralar" olarak bilinen organize suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyon Adana merkezli İzmir, Antalya, İstanbul, Trabzon, Van, Kilis, Bitlis, Ankara ve Kocaeli olmak üzere toplam 10 ilde 403 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 800 Ekip ve 2 bin personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 106 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

54 AYRI OLAYA KARIŞMIŞLAR

Soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti, silahlı tehdit, mala zarar verme, nitelikli yağma ve haraç, 6136 sayılı kanuna muhalefet, genel güvenliği tehlikeye sokma, özel hayatın gizliliğini ihlali gibi 54 ayrı olaya karıştıkları belirlendi.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, 4 el yapımı patlayıcı, 27 ruhsatsız tabanca, 3 AK-47 tüfeği, 2 otomatik tabanca, 38 bin 915 uyuşturucu hap ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

"HİÇBİR SUÇ VE SUÇLU CEZASIZ KALMAYACAK"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstihbarat birimlerimizin ve güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için, organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.