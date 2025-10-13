10 ilde Bayğaralar operasyonu! 106 kişi gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 13.10.2025 15:07

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, "Bayğaralar" olarak bilinen organize suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyon Adana merkezli İzmir, Antalya, İstanbul, Trabzon, Van, Kilis, Bitlis, Ankara ve Kocaeli olmak üzere toplam 10 ilde 403 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 800 Ekip ve 2 bin personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 106 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.