Erzurum'da zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi

Erzurum Üniversite Kavşağı'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.10.2025 09:16

Erzurum Üniversite Kavşağı'nda yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre 8 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.



Kaza sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolu kısa süreliğine trafiğe kapatarak araçların kaldırılması için çalışma başlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

