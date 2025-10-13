Erzurum'da Aşkale beyaza büründü

Erzurum'un Aşkale ilçesinde beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artıran kar, ilçe merkezini ve çevre köyleri beyaza bürüdü.

Giriş Tarihi: 13.10.2025 09:15

Özellikle yüksek kesimlerde ve Dağyurdu köyü başta olmak üzere kar yağışı zaman zaman şiddetini artırarak devam etti. Kar kalınlığının bazı bölgelerde birkaç santimetreye ulaştığı öğrenildi. Vatandaşlar sabah uyandıklarında beyaz örtüyle kaplanan manzara karşısında şaşkınlık ve sevinci bir arada yaşarken, bazıları bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla gün içinde de etkili olabileceğini, sürücülerin ise buzlanmaya karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.