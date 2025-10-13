Erciş'teki barajları kuraklık vurdu: Su seviyesi kritik seviyelere düştü

Van'ın Erciş ilçesinde etkisini sürdüren kuraklık, barajlardaki su seviyelerini kritik noktalara düşürdü.

Erciş ilçesinde bulunan Koçköprü Barajı da kuraklıktan nasibini aldı. Zilan Çayı'nda yer alan Koçköprü Barajı, yaz aylarının aşırı sıcak geçmesi nedeniyle tabanı görünürken birçok yerde de adacıklar oluştu. Su seviyesinin aşırı düşmesi baraj kenarlarında çöp birikintisi oluşturdu.

Enerji üretimi, sulama ve taşkın kontrolü gibi çok yönlü işlevi olan baraj, 1992 yılından bu yana bölgeye hizmet ediyor. Sonbahar yağışlarıyla birlikte barajın tekrardan eski haline gelmesi vatandaşlar tarafından umut ediliyor.

Hiranur Yılmaz isimli vatandaş, barajdaki su seviyesinin azalması ve adacıklar karşısında hayret etti. Yılmaz, "Yıllar önce geldiğimde böyle değildi, şu an kuraklıktan kaynaklı baya bir çekilme var. Hatta çekilmeden kaynaklı tepecikler oluşmuş. Umarım baharın gelmesiyle yağışlar olur ve kuraklık bir an önce son bulur" dedi.