Uludağ'da beklenen kar yağışı başladı

Kış turizminin en önemli güzergahlarından biri olan Uludağ, akşam saatlerinde yoğun kar yağışı ile beyaza büründü. Kar yağışının yaklaşık 3 saat sürerken o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 12.10.2025 05:48

Uludağ'da gün boyu etkili olan yağmur, akşam saatlerinden itibaren yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının en yüksek 6, en düşük 2 derece olarak ölçüldüğü bölgede kar yağışı yaklaşık 3 saat sürdü.

2 bin 543 rakımlı zirve, kar yağışıyla birlikte tamamen beyaz örtüyle kaplanırken, o anlar Uludağ'a çıkan ziyaretçiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Meteoroloji verilerine göre, zirvede gece boyunca kar yağışının beklenmediği, yarın havanın parçalı bulutlu olacağı öğrenildi.

