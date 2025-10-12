Türkiye'nin 5'inci nar deposu Denizli

25 dekar alanda yapılan üretim ile Türkiye'nin 5'inci nar deposu olan Denizli'de 2025 yılının ilk ihracatı yapıldı. Dekarda yaklaşık 2 ton verim alınan narda bu yıl 60 bin ton rekolte beklenirken, Denizli narının kalite açısından İsrail narını da geride bıraktığı belirtildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi'nde başlayan nar hasadıyla birlikte Denizli'den Avrupa'ya 2025 yılının ilk nar ihracatı gerçekleşti. Üretici Mevlüt Erarslan'a ait işletmede gerçekleştirilen etkinliğine Vali Ömer Faruk Coşkun, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, kurum, kuruluş ve STK temsilcileri ile üreticiler katıldı.

Nar üretim alanını yerinde inceleyen Vali Coşkun, üretim süreci hakkında yetkililerden bilgi alarak bugün gerçekleştirilen ihracatın ve nar hasadının bütün çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diledi. Ziyarette üretim yöntemleri, pazarlama stratejileri ve ihracat süreçlerine dair değerlendirmeler yapıldı.



Türkiye, dünya genelinde nar üretiminde önemli bir konumda bulunurken, Denizli ise bu alanda dikkat çeken illerden arasında yer alıyor. Denizli; geniş tarım arazileri, uygun iklim şartları ve artan iç-dış pazar talepleri sayesinde nar üretimini hızla artırıyor. Ege Bölgesi'nde 2'nci, Türkiye genelinde ise 5'inci sırada yer alan Denizli'de toplam 25 bin dekarlık alanda nar yetiştiriliyor. Ortalama bu yıl dekara 1,8-2 ton verimle 2025 yılında yaklaşık 60 bin ton nar rekoltesi bekleniyor. Nar üretimi özellikle başta, Pamukkale, Buldan, Güney ve Sarayköy ilçelerinde ağırlıklı üretilerek, Pamukkale ilçesi ise mikroklima özelliği sayesinde hicaz narında öne çıkıyor. Yüksek kalite, tat, aroma ve uzun raf ömrü gibi avantajlarıyla Pamukkale narı, ihracatçılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ürünlerin büyük kısmı birinci kalite olarak doğrudan ihraç edilirken, kalan kısmı ise meyve suyu sanayisinde değerlendiriliyor.



Denizli'de üretilen narlar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirlediği entegre mücadele, iyi tarım uygulamaları ve sürdürülebilir üretim projeleri kapsamında yetiştiriliyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sahadaki denetimleri sayesinde üreticiler, insan sağlığına zarar vermeyen, çevreye duyarlı, izlenebilir tarım teknikleriyle üretim yapıyor. Hijyenik şartlarda ambalajlanan narların yaklaşık yüzde 80'i Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere Rusya ve Kanada'ya ihraç ediliyor.



Pamukkale'nin erkenci nar üretiminde merkez konumunda olduğunu belirten üretici Mevlüt Erarslan, "Nar ve ayva başlıca ürünlerimiz. Soğuk hava depomuzdan ihracat yaparak ülkemize ekonomik katkı sağlıyoruz. Bölgemizde üretilen turfanda nar; aroması, lezzeti ve dayanıklılığı açısından oldukça öne çıkıyor. Bu yıl yapılan analizlerde 18.7 brix değeri ile bölgemiz narı, kalite açısından İsrail narının önüne geçti. Tarım İl Müdürlüğü'nün sağladığı teknik destekle analiz garantili üretim yapabiliyoruz. Başta Hollanda, Almanya, İtalya, Kanada, İsveç ve İsviçre olmak üzere ihracat sevkiyatlarımız başladı. Ülkemiz ve bölgemiz adına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.