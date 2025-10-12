Otoyol çıkışında kamyon kaza yaptı binlerce arı çevreye yayıldı: 3 yaralı

Mersin'de kamyonun kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı, devrilen kovanlardan binlerce arı çevreye yayıldı. Sürücülerin zaman zaman zorluk yaşadığı olayda diğer arıcılar yardıma koştu.

Giriş Tarihi: 12.10.2025 16:34

Olay, merkez Toroslar ilçesi Güzeloluk Mahallesi sınırlarında Tarsus-Adana-Gazinatep (TAG) otoyolu çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği arı dolu kovan yüklü kamyon devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı, binlerce arı ise yola saçıldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve Mersin Arıcılar Birliğinden arıcılar gönderildi. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edilirken, etrafa yayılan binlerce arıya gönüllü arıcılar müdahale etti. Kovanlara alınan arılar, güvenli bir alana taşındı.