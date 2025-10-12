Taksim'de nostaljik tramvayda yangın paniği!

Taksim'de nostaljik tramvayda korku dolu anlar yaşandı. Tramvayın elektrik bölümünde kısa devre nedeniyle yangın çıkması ile ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.Tramvay sürücüsü yangın tüpüyle müdahale ederek yangını söndürdü.

Giriş Tarihi: 12.10.2025 23:43

Taksim'de nostaljik tramvayda çıkan yangın söndürüldü.

Taksim Meydanı ile Beyoğlu Tünel arasında sefer yapan Vatman Y.B yönetimindeki nostaljik tramvayın elektrik bölümünde kısa devre nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tramvay sürücüsü yangın tüpüyle müdahale ederek yangını söndürdü. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de tramvayda incelemelerde bulundu. Tramvay, ekiplerin çalışmalarının ardından garaja çekildi.

