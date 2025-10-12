Sivas’ta otomobil kontrolden çıktı 5 araca çarparak durabildi

Sivas’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki 5 araca çarparak durabildi.

Giriş Tarihi: 12.10.2025 18:15

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Şeyhşamil Mahallesi Hamza Yerlikaya Caddesi Karanfil Sitesi önünde meydana geldi. B.K. idaresindeki 58 AGF 570 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 5 araca çarptı. Kazada herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza anında kaldırımda kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.